Berlin (dpa) Der Rekord-Einkauf ist erst einmal für mehrere Wochen raus. Am Vormittag trainierte Davie Selke noch individuell, am Nachmittag gab es die für den Ex-Leipziger deprimierende Meldung: Der neue Stürmer von Hertha BSC hat sich eine Verletzung am linken Mittelfuß zugezogen.