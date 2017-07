Havelländische SPD und die Beitragsfreiheit

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Der im Juni gewählte SPD-Unterbezirksvorstand des Havellands um den in seiner Funktion bestätigten Vorsitzenden Martin Gorholt hat sich am Dienstag konstituiert. Dazu habe auch die Benennung von Marcel Klose aus Nauen zum Internet- und Mitgliederbeauftragten und von Guido Speer aus Falkensee zum Datenschutzbeauftragten gehört, so Gorholt. Es gibt dieser Tage viel zu tun.

Denn es stehen Bundestagswahlen an. Da drei Wahlkreise (WK) in den havelländischen SPD-Bereich hinein ragen, müssen auch drei Kandidaten unterstützt werden: Dagmar Ziegler (WK 56), Benjamin Grimm (WK 58) und Erardo Rautenberg (WK 60). Vor vier Jahren ging im ganzen Land Brandenburg nur ein Direktmandat an die Sozialdemokraten. Dieses hatte Frank-Walter Steinmeier im Wahlkreis 60 geholt. Alle anderen räumte die CDU ab.

Neben den Wahlkämpfen bis zum 24. September gibt es bei einem anderen wichtigen parteipolitischen Thema Grund zum Durchatmen. Martin Gorholt verweist auf die im März 2015 gestartete Elterninitiative der Rathenowerinnen Katja Poschmann und Anja Neumann, die die landesweite Abschaffung der Elternbeiträge für Kitabetreuung zum Ziel hatte. Die Onlinepetition, etwa 12.000 Unterstützer, schaffte es zwar nur bis in den Petitionsausschuss des Landtags, aber letztlich kam doch Bewegung in die Sache.

Inzwischen stehen in Brandenburg die politischen Zeichen auf Einstieg in die Beitragsfreiheit. Die Koalitionspartner in Landesregierung und Landtag, SPD und Die Linke, sind sich darüber einig geworden, dass zunächst das letzte Kitajahr ab 2018 kostenlos sein soll. (BRAWO berichtete).

Laut Unterbezirkschef Martin Gorholt hatte innerhalb der havelländischen SPD der Ortsverein Premnitz/Milower Land die Initiative zur Unterstützung der Forderung nach Beitragsfreiheit ergriffen. Er beantragte zum Unterbezirksparteitag 2016 "den stufenweise Einstieg in die Beitragsfreiheit, beginnend mit dem letzten Kita-Jahr oder ab dem zweiten Kind, aber auch die Qualität sollte gesteigert werden", so Gorholt rückblickend,"diesen Antrag beschloss die SPD Havelland und brachte ihn auf dem Landesparteitag 2016 ein, sodass er im Leitantrag der Landespartei mündete und auch vom Landesparteitag beschlossen wurde. Nun hat sich die Koalition in Potsdam auf einen Einstieg in die Beitragsfreiheit verständigt."

Martin Gorholt kommentiert: "Der Havelländer SPD ist bewusst, dass dies nur der Anfang sein kann und wir werden uns auch in Zukunft bemühen, die Qualität und den Betreuungsschlüssel in den Einrichtungen zu verbessern, als auch die Beitragsfreiheit auf den gesamten Kita- und Hortbereich auszubauen."