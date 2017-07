Sinnesfreudiger Workshop am Naturparkhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Menz (pilz) Ansturm bei strömendem Regen: Im Sinnesgarten hinter dem Naturparkhaus in Menz drängten sich am Mittwoch neugierige Naturliebhaber und vorzugsweise Urlauber aus allen Himmelsrichtungen mit Kind und Kegel, um sprichwörtlich an einem Schnupperkurs teilzunehmen: Expertin Evelyne Tiede machte die zahlreichen Gäste mit jenen Kräutern bekannt, die dort vortrefflich gedeihen - beispielsweise mit dem wegen seiner vergleichsweise großen Blätter respekteinflößenden Muskateller Salbei.