Waschbär in Kraftwerk sorgt für Höllenkrach

Berlin (dpa) Waschbären nagen bekanntlich gern, und Berliner Exemplare schrecken offensichtlich auch vor Hochspannungs-Transformatoren nicht zurück. Im Heizkraftwerk Reuter in Berlin-Spandau hat ein Waschbär in der Nacht zu Donnerstag an einem 1100 Kilovolt starken Trafo einen Kurzschluss verursacht. Ein lauter Knall und ein greller Blitz rissen Anwohner in Charlottenburg und Spandau aus dem Schlaf. Einige hundert Anrufe gingen zwischen 2.00 und 3.00 Uhr bei der Berliner Polizei ein, wie diese mitteilte.