Fürstenbergerin Erna Block feiert 100. Geburtstag

Fürstenberg (pilz) So manch ein Gast der Feier am Donnerstag im Freizeithotel Fürstenberg dürfte neidisch geworden sein - Jubilarin Erna Block feierte ihren 100. Geburtstag in dem Hotel, und sie zeigte sich noch bestens in der Lage, sämtliche Glückwünsche persönlich entgegenzunehmen sowie mit allen Gratulanten ein wenig zu schwatzen. Dabei lächelte sie freundlich und hörte aufmerksam auf das, was die Gäste ihr zu sagen hatten.