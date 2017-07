Mehr Hilfe im Medizent

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Patienten erhalten jetzt auch im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Hilfe bei Erkrankungen am Enddarm. Jana Belaschki, Oberärztin der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie im Krankenhaus Märkisch-Oderland, ist nun auch als Kassenärztin tätig. Seit Juni bietet die Fachärztin für Viszeralchirurgie mit Schwerpunkt Proktologie mittwochs Behandlungen derartiger Krankheitsbilder und Therapien an. Für die Patienten ergibt sich daraus eine Reihe von Verbesserungen. So ist die Fachärztin nun auch in der Lage, Patienten länger als bisher im Rahmen der Nachbehandlung nach ambulanten Eingriffen zu behandeln und die Nachsorge zu koordinieren.