Weiter Schleichtempo in Zehdenick

Zehdenick (GZ) Wegen der Feuchtigkeit konnte die Oberflächenbehandlung der Bahnhofstraße in Zehdenick am Donnerstag nicht wie geplant durchgeführt werden. "Der Splitt auf Lager ist durchnässt", sagte Straßenmeister Michael Fähnrich. Nun müsse nach einem neuen Termin Ausschau gehalten werden. Nur vereinzelt wurden Risse in der Fahrbahndecke geschlossen, weshalb zurzeit auf der Bahnhofstraße Tempo 30 gilt.