Fürstenberg (GZ) Etwa 2 000 Briefe, die unter anderem die Suche ihres Vaters nach der vermissten Tochter in der Nachkriegszeit dokumentieren, umfasst der Vorlass, den Stella Nikiforova am Donnerstag an die Gedenkstätte Ravensbrück übergab. Die umfangreiche Korrespondenz mit etwa 30ehemaligen Häftlingen ist der Erinnerung an Ravensbrück gewidmet.

Umfangreiche Quellensammlung für die Gedenkstätte: Stella Nikiforova aus St. Petersburg mit einem im Lager verfassten Brief ihrer Mutter. Sie stammt von in Belgien lebenden spanischen Juden ab. Ihren Vater verschlug es nach Brasilien.

Nicht zuletzt enthält die Sammlung aber auch viele Unterlagen, die das Schicksal ihrer Eltern dokumentieren, darunter im KZ Ravensbrück verfasste Originalbriefe der vermutlich an Typhus verstorbenen Mutter. "Für die künftige Forschung ist das ein Schatz", sagte Gedenkstättenleiterin Dr. Insa Eschebach. Bei den Unterlagen handele es sich um einen sozialgeschichtlich ausgesprochen wertvollen Quellenbestand. Sie erlauben Einblicke in Netzwerke der Überlebenden, und erlauben, der Frage nachzugehen, was es bedeutet, als Kind ohne Mutter im Lager zu leben.

Stella Nikiforova geborene Kugelmann wurde 1943 im Alter von vier Jahren aus Belgien in das KZ Ravensbrück deportiert. In Belgien hatten ihre Eltern, Gustav und Rosa Kugelmann, spanische Juden, Zuflucht gefunden. Im Zuge der deutschen Besetzung wurde die Familie verhaftet, der Vater nach Buchenwald, Mutter und Tochter nach Ravensbrück deportiert, wo die Mutter ein halbes Jahr nach der Ankunft ums Leben kam. Nachweislich sieben Lagermütter habe das junge Mädchen danach gehabt, erläuterte Dr. Bärbel Schindler-Saefkow, Generalsekretärin des Internationalen Ravensbrück Komitees, zum weiteren Lebenslauf Nikiforovas. 1945, auf dem Todesmarsch, sei der Treck in Höhe Wesenberg bombardiert worden. Eine weitere Häftlingsfrau nahm sich ihrer und eines weiteren Kindes an und nahm sie später mit in ihre Heimat in der Sowjetunion, nach Briansk, wo Stella in ein Kinderheim für Kriegswaisen kam.

Ihren Vater, der das KZ Buchenwald überlebt hatte und nach der Befreiung nach Brasilien ausgewandert war, traf sie erst 1963 wieder. Auf der Suche nach Überlebenden von Ravensbrück kam Stella mit der russischen Ärztin Antonia Nikiforova in Kontakt. Später heiratete Stella Antonias Nikiforovas Adoptivsohn, mit dem sie zwei Kinder hat.

"Es fällt mir schwer, hier zu sein", sagt Nikiforova zu ihrem Aufenthalt in Ravensbrück. "Aber es ist der einzige Ort auf der Welt, an dem ich mich an meine Mutter erinnern kann." Nirgendwo gebe es sonst einen Ort der Familie, außer das Grab des Vaters in Brasilien. Schon früh, nach dem Auszug aus dem Kinderheim Ende der 1950er als Museumsmitarbeiterin tätig, begann sie gezielt zu dem Thema zu recherchieren und Kontakt mit anderen ehemaligen Ravensbrückerinnen zu suchen. 1961 intensivierte sich das Ganze, als sie eine deutsche Gruppe in Moskau traf.

Mit dem Schwinden der Generation der Zeitzeugen gelangen indes immer mehr Nachlässe ehemaliger Häftlinge in die Sammlung der Gedenkstätten. Die Gedenkstätte Ravensbrück verfügt derzeit über 206 solcher Nachlässe, die eine große Spannweite an teils lagerzeitlichen Dokumenten, Objekten und Fotos umfassen. Stella Nikiforovas Briefe stellten jedoch dahingehend eine Besonderheit dar, als dass sie weniger Erinnerungen an die Lagerzeit enthielten, als vielmehr eine "zweite Tiefenstufe der Verarbeitung" dokumentierten, wie Bärbel Schindler-Saefkow es formulierte.