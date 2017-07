Männliche Leiche aus der Spree geborgen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Berliner Feuerwehr hat eine männliche Leiche aus der Spree in Alt-Treptow geborgen. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann ins Wasser fiel. Sie alarmierten die Feuerwehr, wie ein Sprecher sagte. Ein Mensch habe noch versucht, den Mann zu retten. Vergeblich. Feuerwehrtaucher fanden nur noch dessen Leiche. Ob der Mann in Höhe Eichenstraße, Ecke Fanny-Zobel-Straße selbst in die Spree gesprungen war oder ob es sich um einen Unfall handelte, war zunächst unklar. Die Leiche wurde zur Untersuchung in die Gerichtsmedizin gebracht.