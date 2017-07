Riskanter Auslandseinsatz: Über 100 tote Bundeswehrsoldaten

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr sind seit 1993 mittlerweile 108 Soldaten ums Leben gekommen - darunter die zwei am Mittwoch bei einem Absturz in Mali gestorbenen Hubschrauberpiloten. 37 von ihnen starben Bundeswehrangaben zufolge bei Anschlägen oder in Gefechten; andere starben bei Unfällen, durch Selbstmord oder eines natürlichen Todes.