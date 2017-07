Im Zug nach Berlin klicken Handschellen

artikel-ansicht/dg/0/

Küstriner Vorland (MOZ) Einen per Haftbefehl gesuchten Mann haben Bundespolizisten am Mittwochvormittag festgenommen. Die Beamten hatten gegen 10.15 Uhr den grenzüberschreitenden Zugverkehr zwischen Küstrin-Kietz und Berlin-Lichtenberg kontrolliert. Unter den Reisenden befand sich ein 37-jähriger Mann aus Polen, nach dem die Frankfurter Staatsanwaltschaft seit Juli suchte. Das Amtsgericht Fürstenwalde hatte ihn im September vorigen Jahres wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 2400 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 240 Tagen verurteilt. Da der verurteilte Straftäter die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, brachten ihn die Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt.