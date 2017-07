Mehr Platz für große Lkw

artikel-ansicht/dg/0/

Ein Platz, auf dem Trucker das künftig auch mit den größten Fahrzeugen üben können, soll in Linowsee entstehen. Der bestehende Verkehrsübungsplatz müsste dafür ausgebaut werden und würde am Ende etwa drei- bis viermal so groß sein wie bisher.

Das Verfahren steht noch relativ am Anfang. Denn bevor die Baufahrzeuge anrollen können, müssen ein Bebauungsplan und ein Teilflächennutzungsplan auf den Weg gebracht werden. Die einzige Herausforderung für die Planer ist dabei, dass das Gelände sich in einem Landschafts-Schutzgebiet befindet. Wobei sich der Neuruppiner Planer Jörg Lewin, dessen Firma die Pläne erstellt, zuversichtlich zeigt, dass es in dem Verfahren eine Einigung geben kann. Das wird aber nicht über Nacht geschehen. "Wir haben einen weiten Weg zu gehen", sagte Lewin bei der Vorstellung.

Der aktuelle Stand wurde vergangene Woche im Bauausschuss erstmals präsentiert. Seitdem haben die Pläne auch den Hauptausschuss passiert, der an diesem Montag einstimmig dafür votierte, das Verfahren voranzutreiben. Nach aktuellem Stand wird später einmal eine etwa doppelt so große Fläche versiegelt sein wie bisher. Für die geforderten Ausgleichspflanzungen sind aber in der Planung schon gleich Flächen, die zum Übungsplatz dazugehören, benannt worden. Laut Lewin wird neben dem Platz auch ein zusätzlicher Lärmschutz entstehen. Schließlich ist geplant, auf dem Areal ein Seminargebäude zu errichten. Dort sollen bis zu zwei Gruppen gleichzeitig Platz finden und dabei auch den gesamten Platz überblicken können. So soll das praktische Training ergänzt werden. Wenn die Stadtverordneten am Montag dafür stimmen, geht das Projekt in die nächste Phase, in der Behörden und Anwohner beteiligt werden.