Wahlplakate in Oranienburg: Bürgermeister greift durch

Oranienburg (OGA) Oranienburg will nun doch gegen das unzulässige Plakatieren außerhalb der vom Gesetzgeber gesetzten Frist vorgehen. "Dazu habe ich das Ordnungsamt angewiesen", teilte Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD) am Donnerstagnachmittag mit. Am Montag hatte Ordnungsamts- und Wahlleiterin Sylvia Holm noch erklärt, dass sie keine restriktiven Maßnahmen ergreifen wolle, weil ihr keine genauen Angaben über vorzeitiges Plakatieren vorlägen und auch Zeugen ihr gegenüber nicht vorstellig geworden seien.

Wie berichtet, hatte SPD-Bürgermeisterkandidatin Jennifer Collin bereits am vorigen Sonnabend mit dem Anbringen von Wahlplakaten begonnen. Zulässig war dies laut Allgemeinverfügung aber erst ab Montag, 24. Juli, also genau acht Wochen vor dem Wahltermin am 24. September. Dieses Vorgehen war von anderen Bewerbern um das Bürgermeisteramt scharf kritisiert oder persifliert worden.

Verstöße, wie das Anbringen von Wahlplakaten in Kreuzungsbereichen, an Kreisverkehren oder Ortseingangsschildern, seien gegenüber den Verursachern bereits beanstandet worden, so der Bürgermeister. Sollte dies nicht unverzüglich erfolgen, werde der Stadthof eine kostenpflichtige Ersatzvornahme veranlassen und die betreffenden Plakate abhängen. Am Kreisverkehr Saarlandstraße /Berliner Straße soll das Team der SPD-Kandidatin deren Plakate selbst wieder abgehangen haben.