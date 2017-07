Neue Klimaschutzmanagerin

artikel-ansicht/dg/0/

"Klimaschutzmanagerin" und darunter "Frau Bauer" steht neben der Tür zu dem Büro, in dem Henriette Bauer in diesen Tagen sich vor allem erst einmal einliest. So liegt dann auch ein Aktenordner auf ihrem Tisch, daneben steht ein Laptop.

Sie habe sich seit Mai ganz gezielt nach einer Stelle in einer Verwaltung in Märkisch-Oderland umgeschaut, erzählt die 25-Jährige. "Ich habe im Herbst mein Studium in Rostock beendet und noch ein halbes Jahr dort gearbeitet, aber ich wollte wieder zurück in die Heimat", sagt sie. Mit Heimat ist Reichenberg gemeint, wo sie aufgewachsen ist.

Auf der Internetseite des Amtes Barnim-Oderbruch sei sie dann auf die Stellenausschreibung gestoßen und habe erst einmal überlegt, ob sie für die Aufgabe geeignet ist. "Ich habe Biologie studiert", sagt Henriette Bauer und verweist darauf, dass eigentlich ein Ingenieursstudium gefordert war. Doch mit Blick auf das Tätigkeitsfeld, das auch die Öffentlichkeitsarbeit umfasst, habe sie sich gesagt: "Das kann ich."

Helge Suhr, Leiter des Bau- und Ordnungsamtes des Amtes Barnim-Oderbruch, freut sich, dass die Stelle nach dem überraschenden Weggang von Falko Wedekind nun doch schnell wieder besetzt werden konnte. Er war bereits am Montagabend in der Gemeindevertreterversammlung von Oderaue in Neureetz von der Mädewitzer Ortsvorsteherin Helga Scholz gefragt worden, wie es mit der Straßenbeleuchtung weitergehen wird. Die Leuchtmittel seien, so Helge Suhr, bereits beschafft. Die Ausschreibung für den Einbau erfolge in den nächsten Tagen.

Dafür gebe es bei den Ladesäulen für Elektroautos leider keinen neuen Stand, nachdem ein Antrag für den Neutrebbiner Friedensplatz in einer ersten Runde eines Bundesprogramms im Frühjahr nicht berücksichtigt worden war. "Wir hoffen auf neue Fördermöglichkeiten", sagt Helge Suhr bei der Vorstellung der neuen Klimaschutzmanagerin. Unter ihrer Regie solle unter anderem auch ein interkommunales Gremium geschaffen werden, das Aktivitäten im Sinne des Klimaschutzes initiiert. "Wir haben zum Beispiel Biogasbetreiber in der Region, die konkret nachfragen, wer ihnen Abwärme abnehmt", berichtet Helge Suhr.

Nach dem Klimafrühstück im Februar in der Kita Prötzel soll es in diesem Jahr auch noch eine Fortbildung für Erzieher geben, nennt Henriette Bauer ein Vorhaben, für das sie jetzt bereits konkrete Absprachen mit dem Berliner Verein Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung (KATE) getroffen hat.

Henriette Bauer ist unter Telefon 033456 39955, E-Mail bauer@barnim-oderbruch.de sowie zu den Sprechzeiten der Amtsverwaltung zu erreichen.