Betrunkene Zwölfjährige ilandet in der Klinik

Neuruppin (dd) Stark betrunken wurde ein zwölfjähriges Mädchen am späten Mittwochabend an der Neuruppiner Bruno-Salvat-Straße aufgegriffen. Sie übergab sich mehrfach und musste von Rettungssanitätern behandelt werden. Der Alkoholtest ergab 1,39 Promille. Eine mit 0,43 Promille etwas leichter alkoholisierte 14-Jährige hatte die Rettungskräfte alarmiert. Die Minderjährige wurde in die Ruppiner Kliniken eingeliefert.