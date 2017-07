artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Schlingerkurs der Politik beim Windkraftausbau ist schon beachtlich. Da wird eine Branche mit dem Geld der Stromverbraucher und hervorragenden Rahmenbedingungen erst hochgezüchtet und dann durch eine Regelungswut fast erdrückt. Nach zwei großen Gesetzesnovellen in dieser Legislaturperiode und weiteren Eingriffen herrscht erst einmal Flaute. Bestes Beispiel für halbgare Strategien ist das neu eingeführte Ausschreibungsmodell.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592195/

Die neuen Spielregeln sollten eigentlich bewirken, dass die ortsansässigen Bürger nicht mehr gegen die Rotoren zu Felde ziehen, indem sie an den Windparks beteiligt werden. Das funktioniert insofern nicht, weil den kleinen Genossenschaften das Know how für die hochkomplexen Antragsverfahren fehlt. Die Folgen zeichnen sich schon ab: Die Klimaschutzziele sind kaum noch zu erreichen. Zudem droht die Innovationskraft dieser Branche zu verpuffen.