artikel-ansicht/dg/0/

Klein Muckrow (MOZ) Am Mittwoch ist der Fahrer eines Mercedes-Transporters gegen 19 Uhr mit einem Rothirsch kollidiert. Der Unfall ereignete sich auf der Straße zwischen Klein Muckrow und Reicherskreuz. Über den Hirsch macht die Polizei keine Angaben, am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 20 000 Euro.