Finten und Übersteiger im Camp gelernt

Fünf Übungsleiter aus dem Verein betreuten das Team und haben von Dr. Stephan Nopp selbst noch dazu gelernt. Der gebürtige Frankfurter und promovierte Doktor der Sportwissenschaft ist seit 2010 Berater der Fußball-A-Nationalmannschaft im Bereich der systematischen Spielanalysen. "Er war schon im vergangenen Jahr bei uns und hat auch diesmal den Übungsleitern Vorschläge gemacht, wie sie das Training verbessern können", berichtet Organisator Stefan Hanert.

Auch das gemeinsame Grillen und eine Führung bei der Feuerwehr kam bei den Jungs gut an. Noch eins war den Unionern wichtig, betont Hanert: "Alle Altersgruppen haben zusammen trainiert, sonst ist das ja nicht so. So haben sich alle besser kennengelernt. Wie gut das Miteinander gefördert wird, haben wir in den Vorjahren schon gespürt." Dank der Unterstützung von vier Firmen konnte die Teilnahme für die Familien preiswert gestaltet werden.

Union will den Trainerstab für seine sieben Nachwuchsmannschaften erweitern und sucht weitere Betreuer und Helfer.