Liebevolles Spiel mit den Klischees

Wustrau (RA) "Ich liebe meine Datsche am Ruppiner See", sagt Schauspieler Hartmut Schreier. Dabei ist diese nur eine Kulisse für das Stück "Ein seltsames Paar", das an diesem Freitag um 20.30 Uhr beim Seefestival Wustrau Premiere feiert.

Hartmut Schreier fühlt sich sichtlich wohl in Wustrau. Seit einigen Jahren gehört der Schauspieler, der vielen als Kommissar Manne aus der TV-Krimiserie "Soko 5113" bekannt ist, zur Stammbesetzung beim Seefestival. Und irgendwie ist der Platz am Wasser auch wie sein Zuhause. Es ist gar nicht so lange her, da hat er sich wenige Kilometer hinter der Grenze Ostprignitz-Ruppins zu Mecklenburg-Vorpommern auch ein Häuschen am See gekauft. "Ich liebe das, dort auf dem Steg zu sitzen", schwärmt Schreier. In Wustrau an der Datsche und auf der Bühne trägt er zeitweise einen grünen Parka, der seine Kollegen irgendwie auch an Kult-Kommissar Columbo erinnert. "Der ist bequem, hat viele Taschen und schützt gut gegen Mücken", meint Schreier, der das gute Stück am liebsten gar nicht ausziehen würde.

In "Ein seltsames Paar" passt dieses Outfit perfekt zu ihm. Schreier spielt den Ossi Oscar, der sich Felix annimmt. Felix kommt aus den alten Bundesländern und ist nach 25 Jahren Ehe von seiner Frau aus der Wohnung geworfen worden. Beide gehen in Oscars Bungalow eine eheähnliche Männer-Wohngemeinschaft ein. Während Oscar gerne alles auf sich zukommen lässt und etwas schlampig ist, ist Felix das putzende Heimchen am Herd und dazu noch etwas hypochondrisch veranlagt. Unter den Augen ihrer Skatfreunde schlittern beide in ein Beziehungschaos.

Pierre Sanoussi-Bliss, der den Felix spielt, hätte mit Schreier die Rolle auch gar nicht tauschen wollen. "Man kann es ja ruhig sagen: Er ist viel prolliger als ich", meint Sanoussi-Bliss, der im Anzug auftreten wird und im TV in der Krimiserie "Der Alte" fast 20Jahre lang zu sehen war.

Im echten Leben sind beide Schauspieler übrigens Ossis. Schreier wurde 1952 in Schwerin geboren, Sanoussi-Bliss 1962 in Ost-Berlin. "Das Stück ist ein liebevolles Spiel mit den Klischees", sagt Schreier.

Schon die Proben werden von jeder Menge Spaß begleitet. Es wird übertrieben gesächselt und auch jede Ost-West-Marotte aufs Korn genommen. Einziger Wessi in der Runde ist Ronald Brandes. Der Neuruppiner Jurist begann seine schauspielerische Karriere im niedersächsischen Delmenhorst. In Wustrau spielt er Oscars Kumpel, den Steuerberater Winnie. Für ihn hält das Stück eine kleine Herausforderung bereit. Er musste es lernen, einen Trabant zu fahren. "Michael Schiefner aus Wulkow hat ihn mir für das Stück überlassen - aber nur, wenn ich damit auch wirklich fahren kann", sagt er.

Festival-Direktor und Regisseur Marten Sand hat "Ein seltsames Paar", das im Original von Neil Simon stammt, für Wustrau adaptiert. "Es ist eines meiner absoluten Lieblingsstücke", sagt er.

Ab diesem Freitag ist es am Wustrauer Zietenschloss zu erleben. Gespielt wird bei jedem Wetter, betont Sand. Im Ernstfalls sollen Dach und Ponchos die Besucher vor Regen schützen.

"Ein seltsames Paar" feiert an diesem Freitag um 20.30 Uhr Premiere. Bis zum 26.August ist es dann immer freitags und sonnabends um 20.30Uhr sowie zusätzlich am Sonntag, 27. August, um 19Uhr zu sehen. Karten gibt es an der Theaterkasse des Ruppiner Anzeigers, Karl-Marx-Straße48 in Neuruppin und online unter www.seefestival.com.