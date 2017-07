Neue Hotline für mehr Kinderschutz

artikel-ansicht/dg/0/

Geschulte Mediziner sollen die Anrufer etwa zu rechtlichen Fragen der Schweigepflicht und zu notwendigen Schritten bei einem Fall von Kinderschutz beraten. Zudem vermitteln sie lokale Hilfsangebote.

Das Team der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Ulm hatte das Projekt unter der Leitung von Professor Jörg Fegert entwickelt und in einer sechsmonatigen Pilotphase in Berlin, Brandenburg und Baden-Württemberg getestet. Erste Erfahrungen zeigen nach Angaben des Ministeriums, dass das Personal im Gesundheitswesen beim Umgang mit Verdachtsfällen oft unsicher ist. Unterschiedliche Fachsprachen und Herangehensweisen erschwerten zudem eine gute Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendhilfe.

"Mit der Hotline wollen wir eine der gängigsten Fallen der Kommunikation umgehen", sagt Professor Fegert, der auch beratend für die Bundesregierung tätig ist. In der Vergangenheit sei es vorgekommen, dass Ärzte, die einen Verdacht auf sexuellen Missbrauch hatten, eine andere Sprache als die Experten vom Kinderschutz gesprochen hätten. Zu viele fachmedizinische Ausdrücke hätten zu Missverständnissen und Fehleinschätzungen geführt, erläutert Fegert. Er erinnert an die dramatischen Fälle in Hamburg und Freiburg, wo Behörden Warnungen von Medizinern falsch verstanden hätten und Kinder starben.

Die "Medizinische Kinderschutzhotline" richtet sich ausdrücklich an medizinisches Fachpersonal - also an Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten und Pflegekräfte, aber auch an Rettungskräfte. "Im Rahmen des Pilotprojektes haben wir festgestellt, dass es auch bei Rettungssanitätern großen Aufklärungsbedarf gibt", erläutert Fegert. Zur Beratung von Eltern ist die Hotline aber nicht gedacht.

Am anderen Ende der Leitung sitzen geschulte Assistenzärzte, die kompetent und praxisnah mit ihren Kollegen sprechen könnten, wie Fegert sagt. Wichtig sei dabei, so der Initiator, dass allen Anrufern Anonymität zugesichert wird. Und, dass sofort ein Arzt erreichbar ist: "Bei diesen Fällen kann es schließlich um Leben und Tod gehen", sagt Fegert. Neben dem Universitätsklinikum Ulm sind die DRK-Kliniken Berlin beteiligt, Förderer ist das Bundesfamilienministerium.

Ursprünglich sollte die Nummer erst nach der offiziellen Präsentation freigeschaltet werden. "Allerdings haben wir schon in den vergangenen Tagen viele Anrufe bekommen", berichtet Jörg Fegert. Das zeige den Bedarf.

Hotline 0800 1921000; www. kinderschutzhotline.de