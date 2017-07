artikel-ansicht/dg/0/

Washington (dpa) Das US-Militär hat das von US-Präsident Donald Trump verkündete Verbot von Transgendern in den Streitkräften bislang noch nicht umgesetzt. Es werde keine Änderungen an der derzeitigen Politik geben, bis Verteidigungsminister James Mattis eine Anweisung des Präsidenten erhalten habe und eine Leitlinie ausgeben werde, erklärte Generalstabschef Joseph Dunford in einem Memo, das der Sender CNN und andere US-Medien am Donnerstag veröffentlichten. "In der Zwischenzeit werden wir damit fortfahren, all unser Personal mit Respekt zu behandeln", schrieb Dunford darin weiter.