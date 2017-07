Kritik an Freilassung Terrorverdächtiger in Mecklenburg-Vorpommern

artikel-ansicht/dg/0/

Güstrow/Schwerin (DPA) Ein Anti-Terror-Einsatz in Güstrow zieht eine politische Debatte nach sich. Linke und AfD fordern vom Innenministerium in Mecklenburg-Vorpommern eine Erklärung, weshalb die Verdächtigen so rasch wieder auf freien Fuß kamen.

Die rasche Freilassung dreier Terrorverdächtiger sorgt für politischen Streit in Mecklenburg-Vorpommern. Vertreter der Linken und der AfD forderten am Donnerstag von Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) Aufklärung über den Anti-Terror-Einsatz vom Mittwoch und mögliche Versäumnisse der Behörden. Eine SPD-Abgeordnete brachte eine Sondersitzung des Innenausschusses ins Gespräch.

Die drei Verdächtigen - nach Angaben der Rostocker Polizei zwei Bosnier und ein Deutscher - waren überraschend noch am Mittwochabend wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Dem Amtsgericht in Güstrow zufolge hatte das Landeskriminalamt (LKA) beantragt, die Männer in Gewahrsam zu nehmen. Doch seien die Verdächtigen erst 13 beziehungsweise 17 Stunden nach dem Zugriff einem Richter vorgeführt worden und nicht, wie vorgeschrieben, unverzüglich. Deshalb hätten sie wieder freigelassen werden müssen.

Die Polizei hatte am Mittwoch mehrere Objekte in Güstrow und Umgebung durchsucht. Die Ermittlungen richteten sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft gegen drei Beschuldigte, die der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat (Paragraf 89a des Strafgesetzbuches) verdächtigt wurden.

Der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Peter Ritter, zeigte sich verwundert, dass die drei Männer so rasch wieder auf freien Fuß gesetzt wurden und äußerte Zweifel am Vorgehen der Ermittler. "Bei einer solch großangelegten Maßnahme sollte man davon ausgehen können, dass alle Abläufe mit allen zuständigen Behörden bis ins Detail vorbereitet und abgesprochen sind", erklärte er. Die Entwicklung in dem Fall spreche aber eher für das Gegenteil.