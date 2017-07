Zu Risiken und Nebenwirkungen des Welthandels

artikel-ansicht/dg/0/

Inzwischen stammt mehr als ein Drittel des Erdgases, das in Deutschland verbraucht wird, aus Russland. Angesichts so manchen Konflikts haben nicht nur die Besitzer von Gasheizungen gelegentlich die Luft angehalten. Doch die Russen haben nie mit dem Gashahn gespielt, zumindest nicht bei Lieferungen in die EU. Beim Gas mag Verlass sein auf die Russen. Dass dies nicht überall gilt, erfährt gerade der Elektrokonzern Siemens, der vier Gasturbinen geliefert hat. Entgegen allen Verträgen sind sie auf der Krim gelandet - ein klarer Verstoß gegen die Sanktionsregeln.

Wer sich noch erinnert, wie devot Siemens-Chef Kaeser vor drei Jahren Putin vor laufenden Fernsehkameras geschmeichelt hat, mag befriedigt registrieren, dass solche Bauchpinselei nichts nützt. Doch Unternehmen müssen sich im internationalen Handel darauf verlassen können, dass Verträge eingehalten werden. Sonst gehen sie das Risiko erst gar nicht ein, selbst wenn sie dadurch interessante Geschäfte verlieren.

Allerdings ist es mit der Verlässlichkeit im internationalen Handel eh schlecht bestellt, wie gerade die USA beweisen: Weil sie gerne den Europäern ihr teures Flüssiggas verkaufen würden, versuchen sie, Russland aus dem Geschäft zu boxen. Ausnahmsweise sitzen die Bösen mal nicht im Weißen Haus, sondern im Kongress. Dort ist man sich einig, alle Firmen lähmen zu wollen, die mit den Russen Geschäfte mit Gas- und Ölpipelines betreiben. Mit der Krim hat das nichts zu tun. Europa kann nicht akzeptieren, dass Washington über seine Energieversorgung entscheidet. Aber es wäre absurd, wenn sich Brüssel Sanktionen gegen die USA ausdenken müsste.

Aus all dem müssen deutsche Unternehmen lernen, dass Exporte schwieriger und riskanter werden. Ihre Geschäfte mit Russland haben sich gerade erfreulich erholt. Doch es ist ungewiss, wie lange das anhält, und nicht immer sitzen die Störenfriede dort, wo man sie vermutet. Eigentlich gilt, dass Handel zu einer friedlicheren Welt beiträgt - vorausgesetzt, dass nicht jeder nur seine kurzfristigen Vorteile im Auge hat.