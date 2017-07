Tiger fällt vom Himmel

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Angesichts zweier toter Soldaten verbietet sich alle Häme. Doch vieles spricht dafür, dass die Piloten, die in Mali in den Trümmern ihres Tiger-Helikopters starben, nicht Opfer von Kampfhandlungen wurden, sondern von technischem Versagen.

Der Kampfhubschrauber Tiger ist einer jener Alleskönner, an denen sich Politik und Militärführung gerne berauschen. Er ist gesichert gegen biologische und chemische Kampfstoffe und hält dem Beschuss großkalibriger Maschinenwaffen stand - doch Hitze verträgt er nicht. Auch wenn die Bundeswehr derzeit einen Zusammenhang ausschließt: Wozu musste die Maximaltemperatur, bei der er fliegen darf, eigens für diesen Einsatz um fünf Grad angehoben werden?

Vor nicht allzu langer Zeit erklärte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen Afrika zum wichtigsten deutschen Operationsgebiet. Doch technisch scheint die Bundeswehr längst nicht darauf eingestellt zu sein, dass deutsche Soldaten in allen Klimazonen im Einsatz sind: In Afghanistan haben Hubschrauber Probleme mit Staub, im Süden streiken immer wieder die Klimaanlagen der Marine - das Erbe einer Armee, die lang alleine der Landesverteidigung diente. Es ist an der Zeit, die Soldaten zumindest mit dem bestmöglichen Material auszustatten.