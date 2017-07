artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Die Bundesarbeitsrichter haben Vernunft walten lassen und einen Arbeitgeber in die Schranken verwiesen. Dieser hatte sogenannte Keylogger installiert, eine Spähsoftware, die jede Tastatureingabe der Beschäftigten an ihren Computern registrierte. Das ist sozusagen Taschenkontrolle, Leibesvisitation und Mitlesen privater Kommunikation in Digital und Permanenz. Kontrolle total - das ging den Erfurter Richtern zu weit.