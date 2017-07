artikel-ansicht/dg/0/

Putlitz (dpa) Bei einem Feuer in einer Scheune in Putlitz (Prignitz) sind 105 Schweine verbrannt. Ein Mitarbeiter des Betriebes sei bei dem Brand am Donnerstagmorgen leicht am Hals verletzt worden, teilte die Polizei mit. In der zum Stall ausgebauten Scheune seien 120 Tiere untergebracht gewesen. Dutzende Strohballen, die in dem Gebäude gelagert waren, fachten das Feuer zusätzlich an. Die Scheune brannte vollständig aus. Ein Abrissunternehmen musste die Ruine einreißen, damit die Feuerwehr auch letzte Glutnester löschen konnte. Die Polizei schätzte den Schaden auf 120 000 Euro. Die Ermittler gingen zunächst von einem technischen Defekt als Brandursache aus.