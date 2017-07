Kindernachmittag im Herzen des Kiezes

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1592215/

Immer am Donnerstagnachmittag gibt es dort verschiedene, thematisch ausgerichtete Angebote, die sich an alle Bewohner des Viertels richten. Gäste sind natürlich ebenfalls herzlich willkommen. "Der Platz befindet sich im Herzen des Viertels und soll auch wieder als ein solcher Ort wahrgenommen und genutzt werden", sagte Barbara Bunge. Sie zeigte sich bisher sehr zufrieden mit der Resonanz.

Am Donnerstag fand ein bunt gestalteter Nachmittag für Kinder statt, der zum überwiegenden Teil von Flüchtlingsfamilien wahrgenommen wurde. Unter dem Motto "Ein Platz für Kinder", unterhielt Katrin Kullmann alias Clown Frieda die kleinen Besucher mit Seifenblasen und lustigen Ballspielen.

Karin Beinroth, Peer Klauke und Andreas Senkovic vom Wohnverbund für Flüchtlinge sorgten mit duftenden und frischen Waffeln für süße Leckereien und die Bundesfreiwilligen Hanna Haberkorn, Pauline Beyer und Jessica Dieball schminkten die Kinder mit kreativen Motiven.

"Der Platz erfährt durch diese Aktivitäten eine Aufwertung und eine Imageverbesserung", betonte Barbara Bunge. Mit dabei ist auch Johanna Johne-Akcinar, Quartiersmanagerin des Brandenburgischen Viertels. Zukünftig sind dort Bastel- und Kreativangebote, Beratungen, Spiel- und Sportmöglichkeiten sowie Musik- und Literaturveranstaltungen angedacht. Sogar Zirkus- und Theaterprojekte stehen auf dem Plan. "Alles soll möglichst zwanglos und ohne einen offiziellen Programmablauf über die Bühne gehen", betonte Barbara Bunge. Sie sei stolz, einen positiven Beitrag zur Stadtentwicklung leisten zu können, sagt die Referentin.

Am 3. August erklingt auf dem Potsdamer Platz interkulturelle Musik. Am 10. August dreht sich alles ums Lesen und eine Woche später erwartet die Gäste ein fröhlicher Wasserspaß. Der 24. August ist dem Theater gewidmet, bevor es am letzten Tag des Monats, dem 31. August, wieder musikalisch wird.

Der erste Donnerstag im September startet mit einem Handwerkskunstmarkt, am 14. September schließt die Reihe mit einem Flohmarkt für dieses Jahr ab. Beginn ist jeweils 14 Uhr.