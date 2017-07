Baum beschädigte Oberleitung

artikel-ansicht/dg/0/

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, war nachts zwischen Wiesenau und Frankfurt ein Baum in die Leitung gefallen und hatte diese in Mitleidenschaft gezogen. Das bedeutete, dass die Züge von Betriebsbeginn an nicht fahren konnten. Zwischen Cottbus und Eisenhüttenstadt pendelten Züge. Zwischen Eisenhüttenstadt und der Kleiststadt gab es Schienenersatzverkehr. Die Pendler stiegen nach Angaben eines Bahnkunden in einen langen "Ziehharmonika"-Bus um. Das sei wenig komfortabel gewesen. Einige mussten sogar stehen. Ab 11.30 Uhr sollte der Schaden an der Oberleitung dem Bahnsprecher zufolge behoben sein. Von da an fuhren die Züge wieder durch.