Gropius-Klinik installiert fünf Fitnessgeräte

Eberswalde (MOZ) Auf der Grünfläche vor dem Martin-Gropius-Krankenhaus sind fünf Fitnessgeräte aufgestellt worden, die von Weiten wie futuristische Skulpturen wirken. "Hier werden mit den Patienten spezielle Übungen vorgenommen. Aber auch die Beschäftigten können an den Geräten zum Beispiel ihre Pausen aktiv gestalten und damit etwas für ihre Gesundheit tun", sagt Jana Koschinski, die im Krankenhaus für die Koordination der Fachtherapien zuständig ist. Doch auch Spaziergängern würde die Freiluft-Fitnessanlage Gelegenheit zu einem sportlichen Zwischenstopp bieten. Der Fuß- und Radweg an der Oderberger Straße führe ja direkt an den Geräten vorbei.