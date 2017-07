Zielsicher mit Dienst- und Sportpistole

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburgs Mannschaftsleiter Manfred Konrad hatte Josefine Eder den zweifachen Titelgewinn als Deutsche Polizeimeisterin mit der Luftpistole und der Sportpistole prophezeit. Schließlich weiß er um die Qualitäten der Sportschützin, die Mitglied der Sportfördergruppe der Landespolizei Brandenburg ist. "Die beiden Siege sind ein guter Trost dafür, dass ich die Qualifikation zur EM der Sportschützen in Baku nicht geschafft hatte", zeigte sich die 21-jährige Studentin an der Polizeifachhochschule nach den Wettbewerben im heimischen Schießsportzentrum Frankfurt versöhnlich.

Während Josefin Eder auf jahrelange Erfahrung mit den Sportwaffen verweisen kann, speist sich das Können der anderen zehn Brandenburger Teilnehmer zumeist aus einem dreimonatigen Intensivkurs. "Brandenburger Polizisten haben zwar seit 1991 in verschiedenen Disziplinen an den Deutschen Polizeimeisterschaften teilgenommen. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, gezielt Mannschaften aufzubauen. Platz 5 der Frauen mit der Sportpistole ist für das erste Mal top", zeigt sich Manfred Konrad (65), selbst mehrmaliger DPM-Teilnehmer, zufrieden. Hoffnung steckt er vor allem in Jan Heider, Alexander Stolp und Alexander Reußner.

Viel weiter ist da schon das Land Baden-Württemberg. Allein am ersten der beiden Wettkampftage hatten die 19 Schützen fünf Medaillen geholt und kämpften um einen vorderen Platz in der Mannschaftswertung. Schützen wie Christian Butz, Melanie Ebend oder Anita Mangold schießen in der ersten beziehungsweise zweiten Bundesliga, nennt Mannschaftsleiter Kurt Hillenbrand Beispiele, zugleich Trainer der Bundesliga-Mannschaft SSV Kronau.

Feuer gefangen hat auch Peggy Wölk (38). Die stellvertretende Inspektionsleiterin in Brandenburg/Havel, bisher erfahren im Umgang mit dem Gewehr, hat sich mit der Sportpistole schnell angefreundet. Der individuell angepasste Handgriff, das leichtere Abzugsgewicht fasziniert sie, auch, "wie man mit wenig Bewegung die eigene Fehlerquote reduzieren kann". Vor allem aber sagt sie: "Schießsport hat mich sehr viel Ruhe gelehrt."

Die Kombination aus Dienst- und Polizeisport im Schießen begrüßt auch Brandenburgs Polizeisportbeauftragter Andreas Merten: "Selbstkontrolle, Konzentration, Trennschärfe und Aufmerksamkeit, all das vermittelt das Schießen", sagt er. Im Diensttraining käme es darauf an, Zielfelder zu klassifizieren, um im Ernstfall beim Gegenüber "Bewegungsunfähigkeit und keine tödlichen Treffer" zu erzielen. Ausgegangen wird dabei von Distanzen zwischen vier und 15 Metern. Die schießsportlichen Herausforderungen mit der Dienstwaffe liegen höher. "Die Genauigkeitsprüfung und das Schnellfeuerschießen erfolgen aus 25 Meter Entfernung, das hängt mit internationalen Regeln zusammen", beschreibt Merten.

Das Land Brandenburg unter Federführung der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg hat erstmals die Deutschen Polizeimeisterschaften ausgerichtet. Das Schießsportzentrum in Frankfurt sowie die Anlagen in München, Hannover und Suhl sind die einzigen, die die Voraussetzungen für einen derartigen Wettkampf bieten. Die nächsten europäischen Titelkämpfe sind 2019 in Suhl geplant.