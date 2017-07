Russenkrimi im Jagdschloss

artikel-ansicht/dg/0/

Wolletz (MOZ) Stilecht mit einer ausgedienten Kalaschnikow war er an den Schauplatz seines literarischen Verbrechens zurückgekehrt: Autor Max Victor hat in der GLG Fachklinik Wolletzsee

den ersten Uckermark-Krimi vorgestellt. Das sorgte für Aufsehen. Verwundert rieben sich Patienten und Besucher die Augen: Hat der wirklich eine Schusswaffe unter dem Arm? Ja, hatte er. Allerdings auch ein entwaffnendes Lächeln und die schnelle Erläuterung: "Alles nur Attrappe!" Die Waffe dient ihm wie manches andere Relikt aus russischen Armeebeständen als Requisite für die Präsentation seines ersten Romans. Der spielt unter anderem im ehemaligen Jagdschloss von Stasi-Minister Erich Mielke, das heute die GLG Fachklinik beherbergt und im Roman als Pflegeheim in Erscheinung tritt.

Die Geschichte des ersten Uckermark-Krimis hat es in sich: Ein grausames Verbrechen mit einem deutlichen geschichtlichen Bezug, dazu viel Lokalkolorit mit Menschen und Orten, die Einheimische kennen, und einem Ermittlerpaar, das dem Leser schnell ans Herz wächst, prägen das Erstlingswerk von Max Victor. Der Autor weiß die Spannung aufrechtzuerhalten, liest Passagen, die im schönsten Berlinerisch seine Kenntnis der uckermärkischen Mund- und Lebensart unter Beweis stellen, aber keinen Hinweis darauf geben, wer den jungen Marineinfanteristen in den Wäldern der Schorfheide ins Jenseits beförderte. Das gefällt den Zuhörern, die im Anschluss gern zugreifen und sich ein Exemplar, natürlich samt Widmung des Autors, für eine Lektüre mit nach Hause nehmen. Max Victor verzichtet auf allzu viel grausige Details, sondern setzt vielmehr auf eine genaue Charakter- und Milieustudie.

Er weiß, wie Uckermärker ticken, hat Max Victor - übrigens ein Pseudonym - doch ein Großteil seiner Kindheit und Jugend hier verbracht. Was ihm gelang: Die Uckermark bekannter machen, Menschen vom besonderen Reiz der Region überzeugen, sie mit seinen Geschichten zu einem Besuch animieren. Ein Teil des Erlöses aus dem Buchverkauf sollen einem Anti-Aggressionsprojekt für Jugendliche in Bad Freienwalde zugutekommen.

Wer wissen will, was es mit dem Verbrechen und den dunklen Machenschaften auf sich hat und Max Victor live erleben will, der ist unter anderem am 4. August um 19 Uhr im Kaiserbahnhof Joachimsthal willkommen.