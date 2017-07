artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Autofahrer, die zwischen Frankfurt und Eisenhüttenstadt unterwegs sind, müssen sich ab August auf mehrere Baustellen auf der B 112 samt Umleitungen einstellen. Darüber informiert der Landesbetrieb Straßenwesen in einer Pressemitteilung.

Los geht es am 7. August mit einer Vollsperrung der B 112 im Bereich der Ortsdurchfahrt Eisenhüttenstadt. Dort werden zwischen dem Abzweig zur L 37 (Pohlitzer Mühle) und dem Abzweig zur B 246 (Beeskower Straße) die Asphaltdecke sowie die Mittelinseln erneuert. Zudem wird der Radweg zwischen der EKO-Kreuzung und dem Ortseingang Eisenhüttenstadt saniert, die EKO-Kreuzung selbst erhält eine neue Ampelanlage. Die gesamte Baumaßnahme soll laut Landesbetrieb bis Mitte Oktober fertiggestellt sein.

Am 14. August beginnt die Erneuerung der Asphaltdecke der B 112 zwischen Güldendorf und Brieskow-Finkenheerd. Dazu wird die Straße halbseitig gesperrt, wobei nur der Verkehr in Richtung Frankfurt an der Baustelle vorbei fahren kann.

Fertigstellungstermin ist ebenfalls Mitte Oktober.

Für beide Baustellen gibt es ab 7. August eine gemeinsame Umleitung, die durch mehrere Ortes führt. Den Anwohnern stehen erhöhte Verkehrsbelastungen bevor.

Aus Richtung Norden wird der Verkehr schon ab Frankfurt über die B 87 nach Müllrose umgeleitet. Weiter geht es dann über die L 37 nach Schernsdorf, dann über die Kreisstraße nach Fünfeichen und dort über die B246 nach Eisenhüttenstadt geführt.

Aus Richtung Süden erfolgt die Umleitung in Eisenhüttenstadt über die Straße der Republik in den Ortsteil Fürstenberg zur Gubener Straße geleitet und von dort über Vogelsang und Ziltendorf Richtung Frankfurt geführt.