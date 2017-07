DDR-Jazz-Legende Ruth Hohmann gastiert in Zehdenick

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Ruth Hohmann, die erste und einzige Jazzsängerin der DDR, gibt am Sonnabend in der Klosterscheune Zehdenick zusammen mit ihrer Band ein Konzert. Die 85-Jährige tritt mit den Nachwuchs-Newcomern Lukas Natschinski, Alex Will und Jonathan Gradmann auf.

Wer Konzerte mit der Sängerin Ruth Hohmann kennt, der weiß, dass diese mit Witz gewürzt sind und ihr Temperament dabei nicht zu überbieten ist. Die jungen talentierten Instrumentalmusiker begleiten nicht nur im klassischen Sinn, sondern kommunizieren wunderbar mit der liebenswürdigen Lady auf subtile Weise. "Es ist ein spannendes Wechselspiel - das eben alle Generationen einlädt", heißt es in der Konzertankündigung der Klosterscheune Zehdenick.

Die Jazzsängerin Uschi Brüning sagte mal über Ruth Hohmann: Sie sei ein Wunder an Musikalität, Kreativität, Kollegialität, Vitalität, Geist, Humor und Güte, ganz einfach ein besonderer Mensch. Auch der Saxophonist Ernst-Ludwig Petrowsky ist von ihr begeistert: "Ein seit den 1950er-Jahren von mir bewundertes, weltweites einmaliges Phänomen." Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Karten sind zum Preis von 13 Euro im Vorverkauf in der Tourist-Information Zehdenick und in der Klosterscheune erhältlich oder an der Abendkasse für 15, für Schüler acht Euro.