Ladendieb gesucht

Schwedt (MOZ) Die Polizei sucht einen Dieb mit besonderer Masche. Er wartet ab, bis keine Verkäuferin im Laden ist, dann tritt er mit geöffnetem Rucksack an die Ladentheke und steckt mehrere Waren ein. Wenn die Verkäuferin kommt, kauft er etwas Billiges und verlässt mit seinem vollen Rucksack den Laden. So geschehen am 27. September 2016 im Tabakladen des Oder-Centers Schwedt. Von diesem Tag stammt unten stehende Aufnahme, deren Fall die Staatsanwaltschaft jetzt im Zuge neuer Ermittlungen prüft.