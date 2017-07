artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Judoka haben wieder Hoffnung, den von der Schließung bedrohten Bundesstützpunkt des Landes erhalten zu können. "Wir hatten jüngst noch mal viele Gespräche mit dem Deutschen Judo-Bund, dem DOSB sowie Verantwortlichen aus den Brandenburger Ministerien, die einen leichten Hoffnungsschimmer erscheinen lassen, dass das Aus doch noch verhindert werden kann", sagte am Donnerstag der Präsident des Landesverbandes, Daniel Keller, dieser Zeitung. Am Abend wollte sich auch der DJB noch einmal mit dem Thema befassen. Der nationale Verband hatte im Zuge der Reform des deutschen Spitzensports vorgeschlagen, den Bundesstützpunkt in Frankfurt (Oder) als einzigen von sieben der Judoka zu schließen.