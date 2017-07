Motte spinnt Rotdorn ein

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Sylvia Hadris macht seit einiger Zeit einen Bogen um den Rotdorn vor ihrer Wohnung in der Seelower Straße. "Ich finde das so ekelig", sagt die 51-Jährige und deutet auf den mit Gespinsten verhüllten Straßenbaum.

Gespenstiger Anblick: Ein Rotdorn in der Seelower Straße ist zur Hälfte mit Gespinsten überzogen. © MOZ/Manja Wilde

Sylvia Hadris meldete den Fall auf dem Maerker-Portal der Stadt. Dort lautet die Antwort: "Es handelt sich (...) um Gespinstmotten, eine Familie der Schmetterlinge. Die für den Menschen ungefährlichen Raupen leben in Gespinsten, die ganze Büsche oder Bäume überziehen können." Gespinstmottenarten seien wirtsspezifisch und würden nur Blätter von ein oder zwei Baum- bzw. Straucharten mögen. Massenhafte Vermehrung sei nicht zu erwarten. Bekämpfung sei schwierig und nicht sinnvoll, da ein Befall meist erst mit Ausbildung der Gespinste entdeckt wird und Pflanzenschutzmittel nicht wirken können. Die Bäume würden meist im gleichen Jahr wieder austreiben. Die anderen Rotdorne in der Seelower Straße sind nicht befallen. Im Frühjahr hatten Motten eine Kriechmispel in der Gagarin-Straße überzogen.