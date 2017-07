Polizeibericht Schwedt vom 27.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt. Unbekannte habenan einem Firmengebäude in der Straße Zur Querfahrt in Schwedt fünf Fensterscheiben beschädigt. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro. Mitarbeiter des Unternehmens entdeckten die Beschädigungen am Dienstag.

Geld aus Kassetteverschwunden

Dedelow. Nach einem Diebstahl in einem Haus in Dedelow ermittelt die Kriminalpolizei. Aus einer Kassette, die verschlossen in einem Schrank im Schlafzimmer stand, hatten Diebe Geld gestohlen. Die Kassette wurde sichergestellt.