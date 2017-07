Polizeibericht Eberswalde vom 27.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Britz. Bei der Kollision zweier Autos am Dienstagmorgen in Britz sind alle Insassen mit dem Schrecken davongekommen. Gegen 8 Uhr waren ein Audi, dessen Fahrer von der Friedrichstraße in die Heegermühler Straße fahren wollte, und ein Fiat, der von der Schulstraße in die Straße Am Grund fahren wollte, zusammengestoßen. Der Audifahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen, der auf einem Grundstück seitlich an eine Hausfassade stieß. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden liegt bei rund7000 Euro.

Einbrecherin Kellern

Eberswalde. In mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Friedrich-Hegel-Straße in Eberswalde sind Einbrecher eingedrungen. Aus vier Kellern nahmen sie Werkzeug und Weihnachtsdekoration mit. In den fünften Keller gelangten sie nicht. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

Schmierereienan der Hauswand

Bernau. Mit Graffiti ist die Fassade eines Wohn- und Geschäftshauses in Bernau verunstaltet worden. Die Schmierereien in grüner und schwarzer Farbe waren zwischen Sonntag und Dienstag entstanden. Schaden: rund 200 Euro.