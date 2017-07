Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 27.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Am Mittwoch hat sich in Müllrose in der Seeallee/Frankfurter Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Aus bisher ungeklärter Ursache stießen ein Pkw Mercedes, dessen Fahrerin mit dem Auto aus Richtung Markt kam, und ein Audi, der aus Richtung Seeallee kam, zusammen. Dabei wurde ein mitfahrendes Kind im Audi leicht verletzt. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Der Schaden ist noch nicht beziffert.

Geblitzt wird heute an der Berliner Straße in Richtung Stadtzentrum.

Blitzer