Polizeibericht Gransee vom 27.07.2017

Lindow. Am Dienstagnachmittag um 16.50 Uhr befuhr die 66-jährige Fahrerin eines Toyota die Ernst-Thälmann-Straße in Lindow. Sie beabsichtigte laut Polizei anschließend in die Bahnhofstraße einzubiegen, wobei sie aber zu unaufmerksam wurde: Denn sie übersah hierbei einen Radfahrer und fuhr auf diesen auf. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht an einem Bein und der Hüfte. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 200 Euro.