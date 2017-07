Polizeibericht Seelow vom 27.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Sachsendorf. Zwischen Rathstock und Sachsendorf ist am Dienstagmorgen ein Reh über die Straße gerannt und mit einem Mercedes Sprinter zusammengestoßen. Das Reh blieb verletzt am Straßenrand liegen. Ein Polizist erlegte das Tier, weil noch kein Jagdpächter am Unfallort war. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

Einbrecher imEinfamilienhaus

Arensdorf. Diebe haben am Dienstag aus einem Einfamilienhaus in der Frankfurter Straße eine unbekannte Menge Bargeld gestohlen. Die Polizei sicherte Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt.