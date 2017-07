Polizeibericht Neuruppin vom 27.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Ein graues 26-Zoll-Mountainbike der Marke „Focus“ ist einem 16-Jährigen am Bahnhof Rheinsberger Tor in Neuruppin gestohlen worden. Der Jugendliche hatte das Rad dort am Montag gegen 16.30 Uhr abgestellt. Als er dieses am Mittwochmorgen gegen 1 Uhr abholen wollte, gab es davon keine Spur mehr. Der Schaden beträgt rund 500 Euro.

Böllergezündet

Neuruppin (RA) Einen Böller hat ein 45-Jähriger am Dienstag gegen 21 Uhr in einer Neuruppiner Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung gezündet. Dadurch wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst und die Feuerwehr alarmiert. Zudem entstanden durch den Böller leichte Schäden im Wert von 100 Euro an einer Wohnungstür.

Aufkleber mitrechtem Inhalt

Neuruppin (RA) Vier Aufkleber mit rechtsgerichtetem Inhalt haben mehrere junge Männern am Sonnabend gegen 23 Uhr am Briefkasten, der Eingangstür sowie zwei Fenstern des Alten Paulinen-auer Bahnhofs in Neuruppin angeklebt. Die Männer waren zuvor aus einem dunklen BMW ausgestiegen und hatten Unverständliches gerufen. Die Ermittlungen dazu dauern an.