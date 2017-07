Polizeibericht Strausberg vom 27.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf. Der Besitzer eines Sportbootes erstattete Anzeige, weil ein Unbekannter sein Boot und ein daneben Liegendes im Vorbeifahren beschädigt habe. Das geschah am Montagabend am Stadtanleger unterhalb der Uferpromenade, als das andere Boot vorbeifuhr. Schäden an den Sportbooten belaufen sich auf geschätzte 3000 bis 4000 Euro.

Diebe beschädigten drei Pkw

Hoppegarten. Gleich dreimal versuchten Diebe in der Nacht zu Dienstag, Pkws zu entwenden. In der Goetheallee schnitten sie das Dach eines VW Cabrios auf, um in das Innere zu gelangen. Dann versuchten sie, zu starten. Dann war ein Kia in dieser Straße dran, und Am Güterbahnhof, auf einem Parkplatz am S-Bahnhof Hoppegarten, wurde versucht, einen BMW zu stehlen.

Drei Motorrädergestohlen

Hönow. Ein mit einer Kette an einen Laternenpfahl angeschlossenes MotorradKTM (MOL-NQ82) wurde Montagmorgen als gestohlen gemeldet. Schaden: 4800 Euro. Aus der Seestraße verschwanden zwei weitere Motorräder von einem Grundstück, eine Kawasaki Ninja (B-PY52) und eine Yamaha (MOL-NQ41). Der Schaden liegt hier bei ca. 16 000 Euro.

Die Polizei leitete in allen drei Fällen umgehend die Fahndung ein.