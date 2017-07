Hebammen-Mangel spitzt sich zu

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Schlechte Bezahlung, hohe Versicherungsprämien, zu wenig Ausbildung: Das Hebammen-Problem spitzt sich in Ostbrandenburg weiter zu. Mit einer Kampagne nehmen Bündnis 90/Grüne jetzt die Landesregierung in die Pflicht, auf den eklatanten Fachkräfte-Mangel zu reagieren.

Mit Gerlinde Schücke geht zum Jahresende die letzte Vollzeit arbeitende Hebamme in Frankfurt (Oder). Neben einer Familiengeburtshelferin werden dann noch vier im Nebenberuf tätige Frauen für Mütter in der Oderstadt und Umgebung da sein - und das bei steigender Geburtenzahl. 2016 sind in Brandenburg 100 Kinder mehr als in den Vorjahren zur Welt gekommen.

Angesichts gravierender Unterversorgung in vielen Teilen Brandenburgs haben Bündnis 90/Grüne am Donnerstag in der Hebammen-Praxis Schücke-Janke eine Kampagne gestartet, die die Bundes- und Landesregierung mehr in die Pflicht nehmen soll. "Wir fordern, endlich Maßnahmen zu ergreifen, um dem eklatanten Hebammen-Mangel entgegen zu wirken", sagte Brandenburgs Landesvorsitzende Petra Budke in Fürstenwalde. Die Hebammen-Not treffe nicht nur Mütter, sondern die gesamte Gesellschaft. Unter anderem fordern die Grünen vom Land, mehr Ausbildungsplätze zu schaffen. Aktuell werden in Brandenburg alle drei Jahre 15 Hebammen ausgebildet. "Das ist viel zu wenig", sagte Budke. "Brandenburger Hebammen wissen schon jetzt nicht mehr, wie sie sich im Urlaub oder bei Krankheit vertreten sollen. Viele Familien finden erst gar keine Hebamme." Darüber hinaus müssten die Arbeitsbedingungen verbessert und die Fachkräfte angemessen bezahlt werden. "Eine Möglichkeit wäre, dass Städte und Kommunen, Praxismieten übernehmen", so Budke weiter.

Außerdem fordern die Grünen von Brandenburgs Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke), ein zentrales Hebammen-Melderegister einzuführen, um den Mangel messbar zu machen. Hinsichtlich der hohen Versicherungsprämien, die vor allem freiberufliche Hebammen treffen, die außerklinische Geburten betreuen, müsse schnelle Abhilfe her. Die Grünen favorisieren hierfür ein öffentliches Model ähnlich der gesetzlichen Unfallversicherung.

Martina Schulze vom Brandenburger Hebammenverband machte deutlich, dass der Mangel ihrer Branche nicht mehr nur ein Problem ländlicher Regionen ist, sondern auch Ballungszentren trifft, Bernau etwa oder Treuenbrietzen. "Überall im Land gibt es bei steigender Geburtenzahl zu wenig Hebammen", machte sie deutlich. Auf eine Kollegin kämen mehr als drei hochschwangere Frauen. "Das ist nicht mehr verantwortbar", betonte sie. Eigentlich müsste die Betreuung bei 1:1 liegen.