8000 Euro Schaden für den FV Erkner

Erkner (MOZ) Bei dem Brand in einem sechsgeschossigen Haus in der Waldpromenade 5 in der Nacht zu Mittwoch (wir berichteten) gab es zwar immerhin keine Verletzten, jedoch erheblichen Sachschaden. Betroffen ist unter anderem der Fußballverein Erkner. Er hat neben dem Müllraum, in dem die Flammen loderten, einen Raum gemietet, um dort Ausrüstung, Kleidung, Trophäen und Unterlagen zu lagern. Ein Großteil davon ist beschädigt und zerstört worden, wie Matthias Hübner am Donnerstag berichtete. Der Sponsoring-Beauftragte des Vereins schätzt den Schaden auf 6000 bis 8000 Euro.

Unter den beschädigten Sachen sind zum Beispiel zehn Trikotsätze, einige Trainingsanzüge und Kleidung für repräsentative Zwecke, Pokale und Bälle. Ein Trikotsatz koste zwischen 500 und 800 Euro, sagte Hübner. Am Mittwochabend seien zwar die ersten vom Ruß geschwärzten Shirts gewaschen worden - allerdings mit mäßigem Erfolg. Viel Hoffnung, dass sie wieder sauber werden, hat Matthias Hübner nicht. Vereinsmitarbeiter sichten derzeit, was noch brauchbar ist und was nicht. "Einen Großteil der beschädigten und verbrannten Sachen konnten wir in einer Garage am Sportzentrum unterbringen", erklärte Hübner.

Den von der Wohnungsgesellschaft angemieteten Raum in der Waldpromenade nutze der Verein seit fünf, sechs Jahren. "Für den Neubau des Sportzentrums im Erich-Ring-Stadion wurde damals unsere Baracke abgerissen, in der wir im Gastro-Bereich, wie bei anderen Vereinen üblich, unsere Pokale präsentieren konnten", erzählt Hübner. Diese Möglichkeit fehle im Sportzentrum nach wie vor. Außerdem seien die Räumlichkeiten zur Traditionspflege und zur Lagerung von Material und Kleidung so begrenzt, dass ein Teil davon bei Mitgliedern und eben an Orten wie dem Raum in der Waldpromenade untergebracht werden musste. Denn bei derzeit 21 Mannschaften mit Spielern von sechs bis 60 Jahren, die für den FV Erkner auflaufen, komme eben einiges an Ausrüstung zusammen.

Vorstandsmitglied Matthias Hübner, der zugleich 1. Vorsitzender des Fördervereins für den Nachwuchs ist, hofft auf schnelle Hilfe - vor allem in Form von Geldspenden. Die Mannschaften befänden sich derzeit zwar in der Sommerpause, aber der Testspielbetrieb laufe schon auf Hochtouren.

Spenden an den Verein bitte an diese Bankverbindung: Sparkasse Oder-Spree; FV Erkner 1920 e.V.; IBAN DE43170550501000268760; BIC: WELADED1LOS; Steuernummer: 063/140/01379K03; Überweisungszweck "Brand Außenlager"