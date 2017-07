Mehr Hepatitis-Fälle in Oder-Spree

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Auch wenn es sich im Kreis um Einzelfälle handelt: Die Zahl der gemeldeten akuten Hepatitisfälle liegt in diesem Jahr bereits höher, als in den Vorjahren. Die MOZ erkundigte sich aus Anlass des heutigen Aktionstags bei Behörden und Medizinern über die Krankheit.

In diesem Jahr verzeichnet das Gesundheitsamt Oder-Spree bereits vier gemeldete akute Hepatitisfälle. Je zwei entfallen auf den Virustyp B und zwei auf den Virustyp C. In den Vorjahren gab es zwischen Oder und Spree jeweils nur einen gemeldeten Fall: 2014 einmal Hepatitis C, 2015 und 16 jeweils einmal Hepatitis B.

Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass der Anstieg der Statistik mit der Ankunft von Flüchtlingen zu tun hat, die aus Herkunftsländern stammen, in denen Hepatitis weiter verbreitet ist, als in Deutschland. Eine gerade publizierte Studie aus Sachsen zeige, dass die Quote der Hepatitis B-Träger unter Asylsuchenden mit 2,5 Prozent höher ausfällt als die bei der deutschen Allgemeinbevölkerung (0,3 Prozent). "Ich denke, dass in Brandenburg von einer vergleichbaren Quotenverteilung auszugehen ist," teilt die Sachgebietsleiterin Hygiene im Gesundheitsamt Oder-Spree, Ines Schmidt, auf Anfrage mit.

Dennoch sei aufgrund der geringen Gesamtzahl der akuten Infektionen "keine neue Situation" durch die Flüchtlinge entstanden. Um eventuellen Infektionen vorzubeugen, rät das Gesundheitsamt bestimmten Berufsgruppen zu Schutzimpfungen. Diese Empfehlung gelte beispielsweise für Mitarbeiter medizinischer Einrichtungen und für Mitarbeiter in Gemeinschaftseinrichtungen. Dazu zählen Kitas, Schulen, Altenheime, Asylbewerberheime und andere Einrichtungen mit hohem Besucherverkehr. Das Gesundheitsamt empfiehlt Reisewilligen, sich beim Robert-Koch-Institut über entsprechende Impfempfehlungen für das betreffende Land zu erkundigen.

Auch in den Arztpraxen bemerkt man einen Anstieg der Hepatitisfälle. Wie der Facharzt für Allgemeinmedizin in Beeskow Daniel Karaa, mitteilt, sei die Zahl von ein bis zwei pro Jahr vor der Zuwanderung der Flüchtlinge auf vier bis sechs im Jahr gestiegen. Dies sei allerdings kein Grund, um die Vorsichtsmaßnahmen zu erhöhen: "Wir haben allgemein einen hohen Standard, was die Umsetzung von Hygienevorschriften angeht". Deren Einhaltung werde regelmäßig von unabhängigen Stellen kontrolliert. Das Personal sei mit Impfungen entsprechend geschützt. Zusätzlich zu der Empfehlung des Gesundheitsamtes rät Karaa, auch Personen, die berufsbedingt an Arbeitsplätzen mit internationalem Verkehr arbeiten, zum Beispiel Flughafenpersonal, sich impfen zu lassen. Da bestimmte Hepatitisformen sich unspezifisch äußern und schwer entdeckt werden, rät der Allgemeinmediziner allen Bürgern zu regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitschecks.

Im Oder-Spree Krankenhaus Beeskow gibt es nach Aussage des Chefarztes Inneres, Horst Richter, sehr selten akute Hepatitsfälle. Häufiger würden Patienten mit chronischem Krankheitsverlauf behandelt. Die Symptome seien unspezifisch, wie Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Erkannt würden die Erkrankungen manchmal zufällig durch Routineuntersuchungen. In der infektologischen Sprechstunde würden pro Jahr etwa 40 Patienten mit chronischer Hepatitis B und etwa 20 Patienten mit chronischer Hepatitis C ambulant behandelt, so der Internist.

Das Krankenhaus halte sich an die üblichen vorbeugenden Hygienevorschriften. Alle Mitarbeiter seien geimpft, der Impfstatus werde regelmäßig kontrolliert. Die Mitarbeiter würden in Sachen Selbstschutz regelmäßig auf dem Laufenden gehalten.

Impfempfehlungen: Robert-Koch-Institut unter www.rki.de; www.welthepatitistag.info