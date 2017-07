Die Suche nach dem stillen Örtchen

artikel-ansicht/dg/0/

Netto, Aldi, Lidl - was Discounter angeht, ist die Karl-Marx-Straße in Eisenhüttenstadt reich gesegnet. Dazwischen gibt es unter anderem auch einen Fleischer und eine Apotheke. Die meisten kehren jedenfalls mit vollen Taschen zum Auto oder zum Fahrrad zurück. Und wer will, der kann auch gleich noch einen Döner am Imbiss essen. Alles, was das Herz begehrt. Na ja, fast, denn etwas fehlt doch: eine Toilette.

"Ich gehe hier sehr gern einkaufen, wissen Sie", sagt Monika Schulz, die gerade ihre prall gefüllten Beutel auf ihrem Rollator verstaut hat. "Hier hat man alles auf einen Blick. Das ist hier nicht so groß wie im City Center", erklärt die 77-Jährige, die in der Lindenallee wohnt. "Aber eine Toilette hier, die wäre schon gut", betont die Rentnerin. "Manchmal muss man ja doch ganz dringend." Und dann? Müsse man sich beeilen, nach Hause zu kommen und hoffen, dass das klappt, sagt sie. "Nützt ja nichts."

Auch Roswitha und Wilfried Renell, die aus einem Discounter in der Karl-Marx-Straße kommen, sind sich einig. "Eine Kundentoilette würde nicht schaden. Und die Leitungen sind doch da, es gibt ja auch Mitarbeitertoiletten", sagt er und bestätigt, dass es schon vorkam, dass er während des Einkaufens das Bedürfnis hatte, ein WC aufzusuchen. "Ich musste auch schon ziemlich oft", bestätigt Roswitha Renell, die erzählt, dass sie dann versucht, möglichst ins City Center zu gehen. "Oder man muss es sich schlicht verkneifen", fügt er hinzu.

Bei einer anderen Dame war das Bedürfnis etwas dringender. Da sie aber wusste, dass im Discounter selbst keine Möglichkeit besteht, auf Toilette zu gehen, ließ sie ihren Einkaufswagen stehen, eilte hinaus und fragte in der benachbarten Apotheke nach. "Aus der Not heraus bat ich die Angestellte, die Toilette nutzen zu dürfen", erzählt die Frau, die namentlich nicht genannt werden möchte. Doch das Nein auf der anderen Seite war unumstößlich. "Die Mitarbeiterin sagte, sie könnte das nicht erlauben. In meiner Panik bot ich ihr sogar eine Bezahlung an." Auch das half nichts. Ihre letzte Hoffnung? Die Toilette im Behördenhaus an der Karl-Marx-Straße, in dem auch die Agentur für Arbeit sitzt. Dort fand sie im Erdgeschoss schließlich ein WC. In letzter Sekunde. "Ich war da jetzt schon öfter", sagt sie.

Schön wäre es dennoch, wenn man eine andere Lösung finden würde, so die Frau. Denn die Notdurft in Sträuchern zu verrichten, das könne ja teuer werden. Recht hat sie. Ordnungswidrigkeiten dieser Art können mit einer Geldbuße geahndet werden, die sich maximal auf 1000 Euro belaufen.

Deshalb wandte sich die Dame mit ihrem Toilettenproblem sogar ans Rathaus. Und erhielt auch eine Antwort. Im Bereich Stadtentwicklung hatte man sich mit dem betreffenden Discounter in Verbindung gesetzt. Die Antwort war ernüchternd: "Ein nachträglicher Einbau einer Kundentoilette lässt sich aus heutiger Sicht aus Platzmangel im jetzigen Objekt nicht realisieren", lautet das Zitat des Marktes in dem Schreiben. Und die Stadtverwaltung ergänzt: "Die Stadt Eisenhüttenstadt hat auf privatwirtschaftliche Belange kaum Einfluss."

Fakt ist, Kundentoiletten in Discountern sind in Eisenhüttenstadt und den meisten anderen deutschen Städten nicht vorgeschrieben. Anders sieht es bei großen Einkaufspassagen und Märkten aus, die auch über eine Imbisszone mit einer bestimmten Anzahl von Sitzplätzen verfügen. Und dass die Stadt beispielsweise an der Karl-Marx-Straße ein Toilettenhäuschen aufbaut, ist schlicht unrealistisch. Denn es handelt sich um Privatflächen.

Einen anderen Weg hat Berlin eingeschlagen. In der 2016 beschlossenen Bauordnung wird geregelt, dass es in Geschäften mit einer Fläche von mehr als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche - die Eisenhüttenstädter Discounter sind fast alle größer - künftig eine Kundentoilette geben muss. Die Vorschrift gilt für Neubauten und Umbauten. Der Einbau einer Toilette soll nach Experten-Schätzungen zwischen 10 000 und 15 000 Euro kosten.