Rot-weiß-rotes Fußball-Märchen

Rotterdam (MOZ) Das zweite Island-Desaster blieb aus für Österreichs Fußball. Nachdem die Männer bei der EURO 2016 an den Inselkickern schmachvoll gescheitert waren - und deren Fernseh-Reporter in den Wahnsinn trieben -, nahmen die Frauen am Mittwochabend Revanche. 3:0 gewannen sie und hinterließen traurige Island-Huh-Fans.

Rot-Weiß-Rot feierte dagegen als Gruppensieger den ersten Viertelfinal-Einzug bei einer Frauen-EM, und die Begeisterung im darbenden österreichischen Fußball kennt keine Grenzen mehr. "Sensationell, was wir geschaffen haben", sagte Kapitänin Nina Burger. Sie löste mit ihrem Treffer zum 2:0 und ihrem 49. Länderspieltor einen gewissen Toni Polster als Rekordtorschützen im Länderspielteam ab. Burger spielt in Deutschland - wie der Großteil der Mannschaft. Auch Turbine Potsdam besitzt Anteil am Austria-Erfolg. Sarah Zadrazil hatte nach einem haarsträubenden Fehler von Gudbjork Gunnarsdottir - Frauenfußball und deine Torhüterinnen - die Führung erzielt. Burger legte noch vor der Pause nach, und den Endstand besorgte kurz vor Schluss Stefanie Enzinger.

Und jetzt? Ist Österreich euphorisiert, das bis zur EURO Frauenfußball kaum wahrgenommen hat. Schon am Mittwoch mussten die Red-Bull-Kicker aus Salzburg in der Champions-League-Qualifikation - mal wieder enttäuschend beim 1:1 gegen MIS Rijeka - auf den frühen Abend weichen, damit das Team von Trainer Dominik Thalhammer zur besten Sendezeit live im ORF zu sehen war. Jetzt wartet am Sonntag aller Wahrscheinlichkeit nach Spanien (Entscheidung nach Redaktionsschluss).

"Wenn man im Viertelfinale steht, will man mehr", sagt der Coach. "Jetzt ist alles möglich." Auch der gegnerische Trainer zeigt sich beeindruckt. "Ich bin von Österreich sehr begeistert", konstatierte der isländische Teamchef Freyr Alexandersson. "Und ich freue mich schon auf ihr nächstes Spiel."

Auch in Deutschland hat das österreichische Team Interesse geweckt - auch weil im Kader 14 Bundesliga-Spielerinnen stehen. "Sie haben einen sehr guten Trainer, verfügen über eine tolle Fitness, sind unbekümmert und erfolgshungrig", sagt die ehemalige Bundestrainerin Silvia Neid. Sollten Deutschland und Österreich ihre Viertefinals gewinnen, käme es nächsten Donnerstag zum direkten Duell.