Peine (dpa) Für die bei einem Messerangriff an einem Hotelstrand in Ägypten getöteten deutschen Urlauberinnen findet am Freitag (14.00 Uhr) in Münstedt im niedersächsischen Kreis Peine ein Trauergottesdienst statt. Angehörige, Freunde und Dorfbewohner sollen die Möglichkeit haben, Abschied zu nehmen.