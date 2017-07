artikel-ansicht/dg/0/

Zell am See (dpa) Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen ist auch im viertem Testspiel nacheinander ohne Sieg geblieben.

Im ersten internationalen Vergleich während des Trainingslagers in Österreich kam die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich gegen den türkischen Meisterschaftsfünften Antalyaspor über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus. Im Alois-Latini-Stadion in Zell am See traf Leon Bailey (29.) für die Rheinländer, Moestafa El Kabir (74.) erzielte den Ausgleich für die Türken. Bayer-Mittelstürmer Stefan Kießling musste kurz vor Ende wegen einer Knieverletzung ausgewechselt werden.

Am Sonntag treffen die Leverkusener in Gröden in einem weiteren Testspiel auf Lazio Rom (15.30 Uhr).